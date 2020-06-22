Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦОДД спрячет на улицах Москвы редкие карты «Тройка» 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
ЦОДД спрячет на улицах города редкие карты «Тройка»
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения подготовил квест для москвичей и гостей столицы.
Лимитированную серию транспортных карт "Тройка", выпущенную в рамках компании "Почувствуй стиль города — соблюдай ПДД", решено не продавать, а… спрятать на городских улицах, чтобы их нашли горожане.
Как сообщает ЦОДД в своем Twitter-аккаунте, прятать карты будут по вторникам в течение следующих 10 недель. В этом же аккаунте можно будет найти комментарии с подсказками, помогающими отыскать редкие "Тройки".
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Российская Газета: последние новости
Армия почтила минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне Армия почтила минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти" В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти" Для посетителей ВДНХ с 24 июня запустят бесплатные электробусы Для посетителей ВДНХ с 24 июня запустят бесплатные электробусы
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
00:11
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
Армия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Сломался самолет: президент Хорватии отказался от визита в Москву
02:35
Сломался самолет: президент Хорватии отказался от визита в Москву
Политика
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение