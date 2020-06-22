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На Лесной улице в центре Москвы появится велополоса 

ТАСС 46 минут назад
На Лесной улице появится велополоса
Фото: РИА Новости
Велополоса будет организована на Лесной улице в центре Москвы до середины июля. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"Много предложений поступает и по поводу велоинфраструктуры. Все они сейчас в проработке, но мы уже сейчас реализуем временные решения — например, на Лесной улице велополоса уже "заложена" в геометрию улицы, поэтому до середины июля там появится велополоса во временном исполнении. Обращений по велополосе на Лесной у нас было несколько десятков", — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова цитирует пресс-служба.
9 июня был объявлен сбор предложений москвичей по совершенствованию транспортной системы столицы. Жители Москвы могут прислать свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры города на koordinator-codd@transport.mos.ru, в телеграм-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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