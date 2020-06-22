Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южном Чертанове построят новый жилой квартал 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 56 минут назад
В Южном Чертанове построят новый жилой квартал
Фото: Моя Москва.онлайн
Власти Москвы утвердили проект планировки территории в районе Чертаново Южное на юге города, сообщает пресс-служба стройкомплекса столицы.
По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, жилье будет возведено на месте нежилых построек общественного и коммунального назначения.
Так, предполагается снос нежилых строений площадью около 20 тысяч квадратных метров по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Е в.
Также кроме жилья здесь построят учебный корпус со школой на 550 мест и дошкольными группами на 70 мест, паркинг на 500 машин и многофункциональный комплекс.
Отмечается, что освоение данное территории предполагает создание современной транспортной и инженерной инфраструктуры.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Моя Москва.онлайн: последние новости
Станцию метро «Внуково» украсят самолеты Станцию метро «Внуково» украсят самолеты Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы На Москве-реке пройдет парад судов На Москве-реке пройдет парад судов
Новости Москвы , Образование , Пожары , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Россия ответила на угрозу удара по Новороссийску
Россия ответила на угрозу удара по Новороссийску
Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине
Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине
Развеян миф о создании автомата Калашникова
Развеян миф о создании автомата Калашникова
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Зеленский высказался о приезде на парад Победы
02:33
Зеленский высказался о приезде на парад Победы
Политика В мире
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
00:11
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
Армия
Харламов объявил о разводе с Асмус
00:59
Харламов объявил о разводе с Асмус
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение