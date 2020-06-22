В Южном Чертанове построят новый жилой квартал 

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Власти Москвы утвердили проект планировки территории в районе Чертаново Южное на юге города, сообщает пресс-служба стройкомплекса столицы.

По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, жилье будет возведено на месте нежилых построек общественного и коммунального назначения.

Так, предполагается снос нежилых строений площадью около 20 тысяч квадратных метров по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Е в.

Также кроме жилья здесь построят учебный корпус со школой на 550 мест и дошкольными группами на 70 мест, паркинг на 500 машин и многофункциональный комплекс.

Отмечается, что освоение данное территории предполагает создание современной транспортной и инженерной инфраструктуры.