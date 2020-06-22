Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МГИК назвали самый безопасный способ голосования в столице 

Москва24 1 час назад
В МГИК назвали самый безопасный способ голосования
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самый безопасный способ голосования в столице в период пандемии COVID-19 — электронное голосование, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Чтобы все опасения исключить, можно проголосовать в такой форме", — заявил Реут РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что все необходимые меры по защите людей от коронавирусной инфекции были предприняты совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Москва24: последние новости
Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65% – Собянин Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65% – Собянин ЦОДД сообщил о восстановленном движении на подтопленных участках дорог ЦОДД сообщил о восстановленном движении на подтопленных участках дорог Акция "Линия памяти" началась в столице на Крымской набережной Акция "Линия памяти" началась в столице на Крымской набережной
Комментарии
Новости Москвы , Дмитрий Реут , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Украине предрекли «донбасский сценарий»
«Очень небедные»: раскрыты доходы «Уральских пельменей»
«Очень небедные»: раскрыты доходы «Уральских пельменей»
Видео
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение