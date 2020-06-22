Выставочный центр «Дом на Брестской» возобновил работу

Жители Москвы снова могут посетить конгрессно-выставочный центр "Дом на Брестской", в залах смогут находиться не более 40 посетителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

"С 22 июня возобновляется работа конгрессно-выставочного центра "Дом на Брестской". В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, в условиях поэтапного снятия ограничений центр открывается, но со строгим соблюдением установленных противоэпидемических требований", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

По его словам, все поверхности экспозиции регулярно обрабатываются антисептическими средствами, уборные в здании проходят дезинфекцию каждый час, для соблюдения безопасной дистанции на полу размещена специальная разметка, на ресепшн посетителям бесконтактно измеряют температуру, установлен антисептик.

Для безопасности и комфортного нахождения в выставочных залах смогут находиться не более 40 посетителей, для этого на сайте "Дома на Брестской" открыта предварительная запись, чтобы можно было контролировать поток людей на экспозицию.

"Дом на Брестской" будет работать по новому расписанию — с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных. Для посещения открыты постоянно действующая экспозиция "Картография Москвы" и фотовыставка "Город — это мы", а также доступны по предварительной записи сеансы интерактивной карты города Москвы. Сеанс длится час, первый — с 10:00 до 11:00, последний — с 15:00 до 16:00", — приводятся также слова директора ГБУ "Мосстройинформ" Фарита Фазылзянова.

Он добавил, что лекции и квесты пока проводиться не будут. Многие мероприятия доступны онлайн, как и в период действия режима самоизоляции. Сейчас, к примеру, для детей проходит цикл мероприятий "Узнаем Москву", где еженедельно для юных посетителей проводятся тематические активности.