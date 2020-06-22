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Библиотеку имени Добролюбова на Новом Арбате капитально отремонтируют 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Библиотеку имени Добролюбова отремонтируют
Фото: РИА Новости
В районе Арбат проведут капитальный ремонт помещений библиотеки имени Добролюбова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертиз проектов (Москомэкспертиза).
«Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), подведомственное Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт помещений ГБУК города Москвы „ЦБС ЦАО“ Библиотека №3 имени Добролюбова» по адресу: ул. Новый Арбат, д. 30/9, район Арбат, Центральный административный округ города Москва», — говорится в сообщении.
Как пояснила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, библиотека ведет свою историю с середины XIX века, а спустя 100 лет она получила новое помещение рядом со Смоленской площадью. «Сейчас одна из старейших библиотек Москвы располагается в угловой части первого этажа многоквартирного дома, построенного в 1950 году по индивидуальному проекту. Недавно эксперты Мосгосэкспертизы согласовали комплекс работ по ремонту и модернизации инженерных систем помещений», — объяснила руководитель экспертного ведомства.
Уточняется, что в ходе работ будет выполнен частичный ремонт фасада: обновление штукатурной рустованной и гладкой штукатурки, гранитного цоколя. Запланирован ремонт козырька. Также заменят оконные и дверные блоки.
«В рамках внутренних работ предусмотрено укрепление и восстановление росписи и монументальной живописи в интерьерах, а также сохранение ценных элементов интерьеров, включая люстры, полы «терраццо», лепной и профилированный декор и общее композиционное решение интерьеров общественной зоны. Также будет выполнен ремонт существующих деревянных стеллажей из массива дуба, шкафов и информационных настенных панелей», — отметили в пресс-службе.
Также запланирована полная замена системы электроснабжения, частичная замена водоснабжения и сантехнического оборудования с разводкой трубопроводов системы канализации. В рамках ремонта отопительной системы предусматривается установка новых отопительных приборов подводок к ним, запорной и регулирующей арматуры по существующей схеме. Предусматривается обновление вентиляционного оборудования, а также автоматизация и диспетчеризация активной противопожарной защиты.
«Проект включает перечень мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа в помещения библиотеки граждан малой мобильности. Входную группу оборудуют визуальными и тактильными информационными средствами, организуют пути передвижения и эвакуации в пределах зоны обслуживания. Часть здания оборудуют средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в помещениях, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах», — добавила Анна Яковлева.
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Новости Москвы , Другое , Анна Яковлева
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