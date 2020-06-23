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Станцию БКЛ «Сокольники» могут открыть в 2021 году 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Станцию БКЛ «Сокольники» откроют в 2021 году
Фото: © stroi.mos.ru
Станцию «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена могут открыть в 2021 году.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Глава ведомства Рафик Загрутдинов заявил, что в настоящее время идёт строительство основных конструкций.
Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольнический Вал, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный можно будет пересесть на действующую станцию «Сокольники» Сокольнической линии.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.
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Новости Москвы , Строительство , Рафик Загрутдинов
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