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В Москве до конца недели откроются еще девять центров «Мои документы» 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В столице откроются еще девять центров «Мои документы»
Фото: РИА Новости
Еще девять центров "Мои документы" откроются в Москве на этой неделе, получать государственные услуги можно будет уже в 114 центрах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Заммэра утончила, что с 24 июня откроются еще три центра госуслуг, а с 25 июня — еще шесть. Открытые центры будут работать в обычном режиме. Предварительная запись сохранится только для тех услуг, которые и до режима самоизоляции были доступны по предзаписи.
"Мы видим, что после отмены предзаписи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок спрос на услуги центров "Мои документы". Понимаем, что люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами, накопились дела, и возникла потребность в оформлении большого числа документов. Поэтому мы открываем дополнительные офисы, стараемся делать это насколько возможно оперативно. Постараемся открыть больше окон приема и осуществлять быстрое обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров", — сказала Ракова журналистам.
Заммэра добавила, что горожане смогут обратиться за услугой в 114 открытых офисов. Санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются: термометрия на входе и масочно-перчаточный режим.
Ракова отметила, что забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, куда было подано заявление. Если центр, где оформлялась услуга, еще закрыт, получить результат можно в закрепленном за ним открытом офисе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Самоизоляция , Штрафы за нарушение самоизоляции , Анастасия Ракова
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