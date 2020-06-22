В Москве от COVID-19 вылечились 1114 человек

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Еще 1114 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в городе превысило 136 тысяч человек, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670» — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с инфекцией.