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В Москве выздоровели еще 1114 пациентов с коронавирусом 

РИАМО 1 час назад
В Москве от COVID-19 вылечились 1114 человек
Фото: РИА Новости
Еще 1114 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в городе превысило 136 тысяч человек, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670» — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с инфекцией.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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