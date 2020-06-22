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Сергей Собянин возложил венки в День памяти и скорби 

Mos.ru и ещё 35 1 час назад
Собянин возложил венки в День памяти и скорби
Фото: Mos.ru
Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, прозвучал гимн России. На торжественной церемонии также присутствовали волонтеры.
День памяти и скорби в России отмечают 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса многие мероприятия были отменены или перенесены.
Парад в честь 75-летия Великой Победы пройдет 24 июня. 9 мая в Москве состоялся только авиапарад и был дан салют.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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