Парад судов пройдет на Москве-реке

На Москве-реке пройдет парад судов, горожане смогут понаблюдать за шествием с набережных и мостов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Комитета по туризму столицы.

«23 июня на Москве-реке пройдет организованный парад судов, который начнется в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В параде примут участие около 40 различных судов. Традиционно будет представлено все многообразие столичного речного флота — от теплоходов «Москвич», созданных в 1950-е, до современных яхт Флотилии «Рэдиссон Ройал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна пройдет мимо главных достопримечательностей столицы — Кремля, Храма Христа Спасителя, парка «Зарядье», Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ , стадиона «Лужники» и других. Шествие будет сопровождать оркестр.

«Посмотреть парад на Москве-реке можно будет с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных, а также со столичных мостов. При этом зрителям не следует забывать о мерах безопасности — соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки», — резюмировали в пресс-службе.