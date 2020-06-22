Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Загруженность дорог оценивается в четыре балла
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на юге (в районах Чертаново Южное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Новокосино). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районе Покровское-Стрешнево), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Капотня).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Пятницком, Звенигородском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, проспекте Мира.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Пресненский, Даниловский, Хамовники. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Тверской, Якиманка, Таганский, Басманный.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном и Комиссариатском мосту, на Кремлевской, Софийской, Раушской, Серебрянической, Гончарной набережных, на ул. Балчуг, Яузская, Моховая, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Агентство «Москва»: последние новости
Собянин: Количество передвижений по Москве возросло до 70% от показателя перед введением ограничений Собянин: Количество передвижений по Москве возросло до 70% от показателя перед введением ограничений Парад судов пройдет на Москве-реке 23 июня Парад судов пройдет на Москве-реке 23 июня Движение транспорта на ряде улиц в Москве восстановлено (дополнение 2) Движение транспорта на ряде улиц в Москве восстановлено (дополнение 2)
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подозреваемая в убийстве сына сделала признание
Подозреваемая в убийстве сына сделала признание
«Еще живую девочку связали и бросили в колодец»
«Еще живую девочку связали и бросили в колодец»
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Видео
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение