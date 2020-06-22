Загруженность дорог оценивается в четыре балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на юге (в районах Чертаново Южное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Новокосино). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районе Покровское-Стрешнево), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Капотня).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Пятницком, Звенигородском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, проспекте Мира.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Пресненский, Даниловский, Хамовники. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Тверской, Якиманка, Таганский, Басманный.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном и Комиссариатском мосту, на Кремлевской, Софийской, Раушской, Серебрянической, Гончарной набережных, на ул. Балчуг, Яузская, Моховая, а также в Лубянском проезде.

Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла.