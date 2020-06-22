Бесплатные электробусы запустят на территории ВДНХ 

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Посетителей ВДНХ по территории будут перевозить бесплатные электробусы. Гостей будут быстро доставлять до разных павильонов, Ботанического сада, «Городской фермы», парка Останкино или Музея кино.

Запустят бесплатный транспорт 24 июня. Электробусы будут перевозить пассажиров в обоих направлениях кольцевой дороги выставки. Транспорт будет работать с 9 утра до 21:00.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что воссоздать транспортные маршруты для посетителей решили в рамках масштабной реконструкции главной выставки страны.

— Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. Это экологически чистые машины, которые не вредят окружающей среде. Они едут плавно и бесшумно, — добавили в пресс-службе.

Электробусы будут отправляться от главной арки каждые 15-20 минут. Пассажиры смогут выйти у Грушевой аллеи, у Дома культуры, «Технограда», павильона № 57 «Россия — моя история», Дворца бракосочетания, «Городской фермы» и других достопримечательностях выставки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.