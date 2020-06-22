Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатные электробусы запустят на территории ВДНХ 

Вечерняя Москва и ещё 6 55 минут назад
Бесплатные электробусы запустят на территории ВДНХ
Фото: Вечерняя Москва
Посетителей ВДНХ по территории будут перевозить бесплатные электробусы. Гостей будут быстро доставлять до разных павильонов, Ботанического сада, «Городской фермы», парка Останкино или Музея кино.
Запустят бесплатный транспорт 24 июня. Электробусы будут перевозить пассажиров в обоих направлениях кольцевой дороги выставки. Транспорт будет работать с 9 утра до 21:00.
В пресс-службе ВДНХ отметили, что воссоздать транспортные маршруты для посетителей решили в рамках масштабной реконструкции главной выставки страны.
— Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. Это экологически чистые машины, которые не вредят окружающей среде. Они едут плавно и бесшумно, — добавили в пресс-службе.
Электробусы будут отправляться от главной арки каждые 15-20 минут. Пассажиры смогут выйти у Грушевой аллеи, у Дома культуры, «Технограда», павильона № 57 «Россия — моя история», Дворца бракосочетания, «Городской фермы» и других достопримечательностях выставки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Вечерняя Москва: последние новости
Жителям столицы сообщили о новых перекрытиях из-за подтоплений Жителям столицы сообщили о новых перекрытиях из-за подтоплений Проект #Москвастобой создал видеоролики ко Дню медицинского работника Проект #Москвастобой создал видеоролики ко Дню медицинского работника Еще 968 случаев коронавируса выявили в Москве Еще 968 случаев коронавируса выявили в Москве
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арбенина раскритиковала родных погибшего Захарова
Арбенина раскритиковала родных погибшего Захарова
Бойня в организме: когда иммунитет сходит с ума
Бойня в организме: когда иммунитет сходит с ума
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Древности Сирии Россия прикроет новой военной базой
Древности Сирии Россия прикроет новой военной базой
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение