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На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация 

Мир24 и ещё 6 49 минут назад
На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
В Москве со вторника открывается пассажирская навигация, пишет «Российская газета».
С 23 июня по Москве-реке снова начнут ходить около 80 пассажирских судов по более чем десяти маршрутам, на которых можно будет увидеть все достопримечательности Москвы.
Отправиться на прогулку по Москве-реке можно будет с 10 причалов: Международная выставка, Гостиница «Украина», Парк Горького, Большой Каменный Мост, Новоспасский Мост, Киевский вокзал, Воробьевы Горы, Патриарший Мост, Зарядье и Коломенское. В этом году откроются еще два причала на юге столицы — Братеево и Марьино.
Все суда после каждого рейса будут проходить обязательную дезинфекцию. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, количество людей на каждом корабле будет уменьшено, а пассажиры должны будут пользоваться масками и перчатками. Городские власти обещают, что цена на билеты из-за ограничений не изменится.
Ранее стало известно, что в рамках третьего этапа снятия коронавирусных ограничений к работе вернулись московские турагентства.
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Новости Москвы , Общество , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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