На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация 

Москве со вторника открывается пассажирская навигация, пишет «Российская газета».

С 23 июня по Москве-реке снова начнут ходить около 80 пассажирских судов по более чем десяти маршрутам, на которых можно будет увидеть все достопримечательности Москвы.

Отправиться на прогулку по Москве-реке можно будет с 10 причалов: Международная выставка, Гостиница «Украина», Парк Горького, Большой Каменный Мост, Новоспасский Мост, Киевский вокзал, Воробьевы Горы, Патриарший Мост, Зарядье и Коломенское. В этом году откроются еще два причала на юге столицы — Братеево и Марьино.

Все суда после каждого рейса будут проходить обязательную дезинфекцию. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора , количество людей на каждом корабле будет уменьшено, а пассажиры должны будут пользоваться масками и перчатками. Городские власти обещают, что цена на билеты из-за ограничений не изменится.

Ранее стало известно, что в рамках третьего этапа снятия коронавирусных ограничений к работе вернулись московские турагентства.