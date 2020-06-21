На бульварах Москвы разметили фото о работе медиков

Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно будет на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.

Фотографии были сделаны ведущими СМИ, чьи корреспонденты, работая в «красных зонах» больниц фиксировали важнейшие и самые яркие моменты борьбы медиков с эпидемией. Выставка приурочена к профессиональному празднику работников здравоохранения.

Как передаёт ТАСС, корреспонденты агентства в точно такой же медицинской экипировке, как и врачи, по 8-12 часов фиксировали всё, что происходило в стенах больниц, «чтобы страна увидела мужественный труд наших медиков». В результате работа фотографов, позволила сохранить документальные свидетельства о том, с каким серьёзным вызовом пришлось столкнуться врачам по всей стране.

Я до сих пор помню слова главврача, который, оценивая эффективность защитных мер, сказал, что здесь, в «красной зоне» больницы, наши коллеги в большей безопасности, чем в вагоне московского метро, — рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Накануне президент России Владимира Путин наградил около 900 работников медицины недавно утверждённой медалью Луки Крымского. Также в ходе онлайн-конференции с медиками Владимир Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.