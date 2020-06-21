Коронавирус отпускает Москву

Москве впервые с апреля выявили меньше тысячи случаев COVID-19 — 968 человек. В целом по России число новых пациентов с коронавирусной инфекцией составило 7728. Ученые, между тем, выяснили, что наибольший риск тяжелого течения болезни имеют люди со второй группой крови, а самый низкий показатель — у обладателей первой. Для третьей и четвертой групп крови риск осложнений меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Группа крови решает

— За последние сутки в России коронавирусную инфекцию нового типа выявили у 7728 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. В тройке лидеров по заболеваемости — как всегда, Москва (968 человек) и Подмосковье (549). На третьем месте внезапно оказался Ханты-Мансийский АО — там 294 новых случая.

— Группа крови может играть определяющую роль в том, насколько тяжело будет протекать болезнь, вызванная коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, которые проводили независимые исследования в медучреждениях Китая , в Колумбийском университете США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана

«Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (вторая), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания — у носителей группы O (первой)», — пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследований. Для третьей и четвертой групп крови риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

В России аппараты ИВЛ не популярны

— В России аппараты ИВЛ используются при борьбе с коронавирусом всего на 2% от их общего количества, благодаря работе на опережение, заявил президент России Владимир Путин . По словам президента, так происходит, потому что «с первых шагов человека берут и ведут: либо в домашних условиях, либо в больницах».

— Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят по плану, заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко . «Клинические испытания начались. Все идет штатно. Когда будут результаты, мы сообщим», — заявил он.

— Владимир Путин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом. На данный момент дополнительные койки в столице решено оставить. «Москва сама пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения. Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе», — отметил он.

В Бразилии рекордный прирост больных COVID-19

— В США решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса. Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) пришел к выводу о том, что, хотя препарат не наносит вреда, «крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19».

— В Грузии надеются на то, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 даст возможность открыть сухопутную границу с Россией в ближайшее время.

«Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время», — заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе

— В Бразилии зарегистрировали 54 771 заболевшего COVID-19 за минувшие сутки. Это самый большой суточный прирост. Предыдущий рекорд был 16 июня, когда в стране за день выявили 34 918 новых случаев коронавируса.