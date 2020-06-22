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Москва возвращает койки к оказанию плановой медпомощи 

News.ru и ещё 2 44 минуты назад
Москва возвращает койки к оказанию плановой медпомощи
Фото: News.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больничные койки, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к оказанию плановой помощи. Речь идёт о трёх тысячах коек.
На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу ещё трёх тысяч коек, потому что они стоят полупустые, — сообщается на сайте мэра Москвы.
В России с начала вспышки коронавируса зафиксировано 584 680 случаев заражения инфекцией, из них 8111 — с летальным исходом. Выздоровели 339 711 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики спасли тысячи жизней. Они проявили лучшие человеческие и профессиональные качества во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом он поздравил врачей с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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