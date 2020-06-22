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Сергей Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби 

Вечерняя Москва и ещё 66 32 минуты назад
Собянин обратился к ветеранам
Фото: photo.roscongress.org/Николай Гернет
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня, в День памяти и скорби, направил послание ветеранам Великой Отечественной войны.
Глава города напомнил, что в этот день 79 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз, после чего началась война.
— Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа, — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что победа в войне была завоевана дорогой ценой. Боль утраты родных познала почти каждая семья, где и по сегодняшний день хранят фотографии и фронтовые письма.
Сергей Собянин уточнил, что в столице через два дня пройдет парад в честь 75-летия Великой Победы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
— По брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки героев, одолевших фашистов. Священное деле защиты Родины — в надежных руках, — добавил столичный мэр.
В этом году парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне пройдет 24 июня.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Германия
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