Собянин обратился к ветеранам

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня, в День памяти и скорби, направил послание ветеранам Великой Отечественной войны.

Глава города напомнил, что в этот день 79 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз, после чего началась война.

— Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что победа в войне была завоевана дорогой ценой. Боль утраты родных познала почти каждая семья, где и по сегодняшний день хранят фотографии и фронтовые письма.

Сергей Собянин уточнил, что в столице через два дня пройдет парад в честь 75-летия Великой Победы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— По брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки героев, одолевших фашистов. Священное деле защиты Родины — в надежных руках, — добавил столичный мэр.

В этом году парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне пройдет 24 июня.