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Розовое дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Розовое дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»
Фото: Instagram
Розовое дымное дерево расцвело в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Дымное, или париковое, дерево — скумпия обыкновенная семейства анакардиевых — расцвело в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно в течение месяца. Площадка перед этим растением — излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», — сказала она.
Ольга Архипова отметила, что дымное дерево в России начали культивировать еще с XVII века.
«Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия, совсем неказисты. Как же на растении возникает эффект туманного облака? Дело в том, что сильно вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков. Скумпия вырастает в высоту до 7 м, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет. В настоящее время дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение», — добавила пресс-секретарь.
Она напомнила, что с 20 июня 2020 «Аптекарский огород» частично открыт. Гости могут попасть в сад исключительно по предварительной регистрации и электронному билету, приобретенному на сайте hortus.ru. Оранжерейный комплекс закрыт на неопределенный срок.
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Новости Москвы , Ольга Архипова , МГУ
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