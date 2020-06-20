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Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца 

Газета.Ru 53 минуты назад
Россияне увидят редкое затмение Солнца
Фото: Reuters
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Максимальную фазу затмения в России смогут увидеть жители юга Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай, указано в сообщении. Отмечается, что в европейской части страны наибольшая фаза будет видна в Дагестане.
При этом в России можно будет наблюдать лишь отдельные фазы затмения, подчеркивается в сообщении. Максимальная фаза будет видна лишь на территории Африки, Азии, Китая и акватории Тихого океана.
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