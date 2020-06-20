Россияне увидят редкое затмение Солнца

Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Максимальную фазу затмения в России смогут увидеть жители юга Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай, указано в сообщении. Отмечается, что в европейской части страны наибольшая фаза будет видна в Дагестане.

При этом в России можно будет наблюдать лишь отдельные фазы затмения, подчеркивается в сообщении. Максимальная фаза будет видна лишь на территории Африки, Азии, Китая и акватории Тихого океана.