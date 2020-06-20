Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе 

Москве коммунальные службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы. По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% месячной нормы», — приводит его слова Интерфакс.

Он добавил, что из-за сильного ветра в столице упал ряд деревьев. В результате листва и ветки попали в ливневую канализацию, это препятствовало стоку воды и привело к подтоплениям.

Прибывшие аварийные бригады откачали воду и демонтировали решётки с водоприёмных колодцев.

Также Бирюков сообщил, что в парке «Коломенское» в результате удара молнии пострадали два человека, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее московский Центр организации дорожного движения сообщил, что в Москве устранили все крупные подтопления на дорогах, образовавшиеся из-за сильного ливня.