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Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе 

RT на русском 37 минут назад
Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе
Фото: РИА Новости
В Москве коммунальные службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы. По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.
«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% месячной нормы», — приводит его слова Интерфакс.
Он добавил, что из-за сильного ветра в столице упал ряд деревьев. В результате листва и ветки попали в ливневую канализацию, это препятствовало стоку воды и привело к подтоплениям.
Прибывшие аварийные бригады откачали воду и демонтировали решётки с водоприёмных колодцев.
Также Бирюков сообщил, что в парке «Коломенское» в результате удара молнии пострадали два человека, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее московский Центр организации дорожного движения сообщил, что в Москве устранили все крупные подтопления на дорогах, образовавшиеся из-за сильного ливня.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Интерфакс
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