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Варшавское шоссе в Москве затопило после дождя 

BFM.RU и ещё 8 46 минут назад
Варшавское шоссе в Москве оказалось подтоплено после сильного дождя в субботу. Движение затруднено на несколько километров из-за подтопления, сообщает Центр организации дорожного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.
«На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях», говорится в Twitter ЦОДД.
В Москве объявлено экстренное предупреждение
На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная» тоже подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях, предупредили в Центре организации дорожного движения.
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Новости Москвы , Видео , Другое
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