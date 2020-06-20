На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" тоже подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях. Объезжайте! https://t.co/0IXxbdQnr5 pic.twitter.com/uVONvfnowb— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020

На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная» тоже подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях, предупредили в Центре организации дорожного движения.