Варшавское шоссе в Москве оказалось подтоплено после сильного дождя в субботу. Движение затруднено на несколько километров из-за подтопления, сообщает Центр организации дорожного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.
«На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях», говорится в Twitter ЦОДД.
На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная» тоже подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях, предупредили в Центре организации дорожного движения.
На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" тоже подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях. Объезжайте! https://t.co/0IXxbdQnr5 pic.twitter.com/uVONvfnowb— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020