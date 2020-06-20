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Каждый москвич может предложить идею для своего района 

Москва меняется 4 часа назад
Каждый москвич может предложить идею для своего района
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В парках столицы любой желающий может заняться теннисом и бейсболом, гимнастикой или поиграть в городки. Спортивные кластеры в зеленых зонах оснащены всем необходимым оборудованием. По программе «Мой район» подобные площадки будут создаваться в разных уголках Москвы», — говорится в сообщении.
Так, например, в районе Братеево в 2018 году на месте заброшенной территории по программе «Мой район» открыли парк «Братеевская пойма». В 2019 году в рамках программы «Мой район» в пос. Ватутинки (поселение Десеновское) на базе лесопарковой территории со старым футбольным полем открыли новый спортивный парк. В парке «Сокольники» можно освоить скейтбординг, площадку для этого полностью обновили в 2018 году. Еще один объект программы «Мой район» в 2019 году — детский Черкизовский парк в районе Преображенское.
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