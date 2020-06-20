В Москве открылся для посещения «Аптекарский огород» 

Жители Москвы смогут посетить "Аптекарский огород", пока он открыт в переходном режиме, оранжерейный комплекс закрыт на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

"20 июня 2020 года Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" открывается для посещения — до 23 июня в переходном режиме. Гости смогут попасть в сад исключительно по предварительной регистрации и электронному билету, на один из восьми сеансов продолжительностью 1,5 часа с 10:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обычные кассы временно закрыты. Регистрация обязательна для каждого посетителя, включая детей, граждан льготных категорий, обладателей абонементов и права на бесплатный вход. Срок действия годовых абонементов, действительных после 18 марта включительно, автоматически продлен на 90 дней.

До 23 июня доступ на территорию сада возможен только через главный вход (проспект Мира, дом 26, строение 1). Выход из сада — через магазин растений Plantarum в Грохольский переулок (проспект Мира, дом 26, между строениями 5 и 6). Выход из сада для людей с ограниченной мобильностью и посетителей с детскими колясками возможен также через главный вход.

"Оранжерейный комплекс закрыт на неопределенный срок. Детская площадка, Сенсорный сад и Тактильный сад будут закрыты до 23 июня. Дарим льготы каждому до 23 июня — стоимость входного билета 200 рублей. В саду цветут пионы, шиповник, каштаны, жасмин садовый, рододендроны, магнолии, поздняя сирень, герань, калина, ирисы, орхидеи, кирказоны, красавки, подорожники, бузина, подофиллы, маки, птицемлечники, бересклеты и многие другие растения", — перечисляется в материале.

На бесплатное посещение сада имеют право: студенты, аспиранты и сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова (при предъявлении студенческого билета или удостоверения); дети до 7 лет (только в сопровождении взрослых); участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним и участники боевых действий; инвалиды 1 и 2 группы; дети-инвалиды (один сопровождающий имеет право на бесплатный вход) (при предъявлении удостоверения); посетители в инвалидных колясках (один сопровождающий имеет право на бесплатный вход); сироты, воспитанники детских домов (при предъявлении удостоверения); многодетные семьи (при предъявлении удостоверения).