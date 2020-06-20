Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 1 час назад
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы
Фото: Моя Москва.онлайн
Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Уточняется, что утром для проезда транспорта были закрыты Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улиц.
Также в городе временно перекрыли улицу Охотный ряд.
Для проезда сегодня будут недоступны часть Большой Никитской улицы, несколько площадей, а также целый ряд набережных.
Стоит добавить, что среди них Москворецкая и Кремлевская.
Из-за проезда военной техники в столице закрыли Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицу Новый Арбат и значительный участок Садового кольца.
На всех этих участках открывать движение будут по мере прохождения колонны военной техники.
Парад Победы на Красной площади в Москве запланирован на 24 июня.
Видео дня. Как сдавать ЕГЭ 2020
Моя Москва.онлайн: последние новости
Собянин призвал продлить удаленную работу Собянин призвал продлить удаленную работу В МФЦ Москвы отменена предварительная запись В МФЦ Москвы отменена предварительная запись Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
Новости Москвы , Войска , Оружие , Красная площадь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
КНДР пообещала уничтожить США
КНДР пообещала уничтожить США
Украинская ведущая показала фанатам откровенное фото
Украинская ведущая показала фанатам откровенное фото
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
00:31
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
Политика
КНДР пообещала уничтожить США
05:22
КНДР пообещала уничтожить США
В мире Азия
В США зафиксировали рекордную вспышку коронавируса
00:23
В США зафиксировали рекордную вспышку коронавируса
В мире
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
02:27
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение