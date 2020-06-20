В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы

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Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что утром для проезда транспорта были закрыты Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улиц.

Также в городе временно перекрыли улицу Охотный ряд.

Для проезда сегодня будут недоступны часть Большой Никитской улицы, несколько площадей, а также целый ряд набережных.

Стоит добавить, что среди них Москворецкая и Кремлевская.

Из-за проезда военной техники в столице закрыли Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицу Новый Арбат и значительный участок Садового кольца.

На всех этих участках открывать движение будут по мере прохождения колонны военной техники.

Парад Победы на Красной площади в Москве запланирован на 24 июня.