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Серей Собянин заявил, что «удаленку» нужно сохранить в ближайший месяц 

Вечерняя Москва и ещё 14 47 минут назад
Раскрыта судьба «удаленки» для москвичей
Фото: depositphotos.com
Мэр Москвы Серей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что дистанционный формат работы нужно сохранить в ближайший месяц.
— Я считаю, что, особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной этой истории, если можно в офисе сохранить «удаленку», надо сохранять. Сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно, — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что чем меньше людей будет сидеть в одном рабочем помещении, тем будет лучше для эпидемиологической ситуации в городе.
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Ранее мэр столицы сообщил, что поток передвижений в Москве увеличился до 70 процентов от показателя перед введением ограничений. По его словам, на дорогах появилось гораздо больше машин, а также увеличилось число пассажиров в метрополитене.
Напомним, что с 9 июня в городе сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов. Кроме того, жители столицы вновь могут пользоваться услугами каршеринга и посещать веранды кафе, библиотеки, музеи и стоматологические клиники.
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