Раскрыта судьба «удаленки» для москвичей

Мэр Москвы Серей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что дистанционный формат работы нужно сохранить в ближайший месяц.

— Я считаю, что, особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной этой истории, если можно в офисе сохранить «удаленку», надо сохранять. Сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно, — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что чем меньше людей будет сидеть в одном рабочем помещении, тем будет лучше для эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее мэр столицы сообщил, что поток передвижений в Москве увеличился до 70 процентов от показателя перед введением ограничений. По его словам, на дорогах появилось гораздо больше машин, а также увеличилось число пассажиров в метрополитене.

Напомним, что с 9 июня в городе сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов. Кроме того, жители столицы вновь могут пользоваться услугами каршеринга и посещать веранды кафе, библиотеки, музеи и стоматологические клиники.