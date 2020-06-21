«Относительно тревожная ситуация»: Собянин о COVID

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работа московского общепита будет «практически полностью» восстановлена в ближайший месяц. Однако, по его словам, ситуация остается «относительно тревожной».

В Москве сейчас открыты веранды кафе и ресторанов. Работает 65% точек из тех, которые функционировали до пандемии. В эфире телеканала «Россия 1» Собянин отметил , что летние веранды и кафе пользуются у соскучившихся клиентов огромной популярностью. Но москвичам и гостям города не следует расслабляться.

«Люди все равно должны еще побаиваться. Ситуация… она еще относительно тревожная, вирус еще функционирует в Москве. Но то, что происходит… это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что будут одни убытки и никто не придет. На самом деле произошло все ровно наоборот», — сказал градоначальник.

По его словам, в центре города летние веранды забронированы на месяц и более.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весь общепит столицы остановил прием посетителей в конце марта. Работу продолжали только службы доставки и заведения, обслуживающие навынос.