«Относительно тревожная ситуация»: Собянин о COVID

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«Относительно тревожная»: Собянин о ситуации в Москве 

Майк Габриелян и ещё 13 20 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работа московского общепита будет «практически полностью» восстановлена в ближайший месяц. Однако, по его словам, ситуация остается «относительно тревожной».
В Москве сейчас открыты веранды кафе и ресторанов. Работает 65% точек из тех, которые функционировали до пандемии. В эфире телеканала «Россия 1» Собянин отметил, что летние веранды и кафе пользуются у соскучившихся клиентов огромной популярностью. Но москвичам и гостям города не следует расслабляться.
«Люди все равно должны еще побаиваться. Ситуация… она еще относительно тревожная, вирус еще функционирует в Москве. Но то, что происходит… это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что будут одни убытки и никто не придет. На самом деле произошло все ровно наоборот», — сказал градоначальник.
По его словам, в центре города летние веранды забронированы на месяц и более.
Напомним, из-за пандемии коронавируса весь общепит столицы остановил прием посетителей в конце марта. Работу продолжали только службы доставки и заведения, обслуживающие навынос.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Собянин попросил работодателей Москвы продлить удаленную работу.
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Новости Москвы , Видео , Самоизоляция , Сергей Собянин
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