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Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед 

Агентство «Москва» и ещё 8 1 час назад
Собянин: летние веранды забронированы на месяц вперед
Фото: РИА Новости
Все летние веранды столицы забронированы посетителями на месяц вперед. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«То, что происходит, значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что откроются, никто не придет, будут одни убытки. На самом деле произошло все наоборот. У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и больше вперед, все столики», — заявил Собянин.
С 9 июня в Москве сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги, оказание услуг каршеринга, а также репетиций в театрах, театральных и концертных организациях, цирках. С 16 июня возобновлена работа летних веранд кафе, библиотек, музеев и выставочных залов, зоопарков, стоматологических клиник.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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