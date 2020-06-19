Возобновляют работу пункты вакцинации против бешенства

С 19 июня возобновляют работу прививочные пункты, где можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства. Кроме того, дополнительные пункты для вакцинации откроются у площадок для выгула собак — это решение было принято по итогам опроса москвичей на портале «Активный гражданин».

Все желающие могут привести своего питомца для проведения обязательной вакцинации против бешенства. С полным перечнем прививочных пунктов и режимом их работы можно ознакомиться на странице Комитета ветеринарии города Москвы на портале mos.ru в разделе «График прививочных пунктов».

Бесплатно вакцинировать питомца также можно в стационарных подразделениях государственной ветеринарной службы, расположенных во всех административных округах города. Ветеринарные учреждения работают в обычном режиме. Для записи к ветеринару владельцы домашних животных могут воспользоваться услугой «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru или аналогичным сервисом в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Владельцам следует помнить, что к профилактической иммунизации от бешенства допускаются только клинически здоровые животные. Если питомец ослаблен, болеет вирусно-бактериальными, паразитарными заболеваниями или находится в стадии выздоровления, вакцинацию необходимо перенести. За 10 дней до вакцинации животному необходимо дать противогельминтные препараты. Питомцы, содержащиеся исключительно в домашних условиях (без выгула), также подлежат обязательной вакцинации.

Бешенство — особо опасная болезнь всех видов млекопитающих, характеризующаяся поражением нервной системы и приводящая к летальному исходу.

Источником заболевания являются больные животные, выделяющие вирус со слюной. В природе основными переносчиками болезни являются хищные животные, такие как лисы, енотовидные собаки, хорьки, ежи. Заражение домашних животных и человека происходит при укусе или попадании слюны больного животного на раны.

Комитет ветеринарии города Москвы напоминает владельцам животных, что единственной мерой профилактики бешенства является своевременная вакцинация домашних животных.

Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно по круглосуточному телефону: 8 (495) 612-04-25.