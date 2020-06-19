Сектанты завалили Москву листовками против вышек 5G 

Чтобы «защититься от излучения», активисты требуют просить защиты у Солнца-Ярилы.

Группа из нескольких женщин в центре Москвы раздает листовки с информацией о губительном влиянии сети 5G. Одно из объявлений они вручили корреспонденту Sobesednik.ru.

Сайт солнце-поможет.рф, ссылка на который указана в конце воззвания, был создан при поддержке Светланы Лада-Русь (Пеуновой), основательницы нескольких окорелигиозных и политических объединений. Самые известные из них — «Академия развития Светланы Пеуновой» и партия «Воля» [запрещена на территории РФ ], ликвидированная за экстремистскую деятельность. С 2016 года Пеунова находится в международном розыске.

Протесты по поводу налаживания сети 5G возникают во многих городах России. Особенно напряженная ситуация в Дагестане. В начале мая жители Северной Осетии из села Ногир даже сожгли вышку сотовой связи, приняв ее за оборудование 5G. В результате территория вокруг оказалась лишена коммуникации.