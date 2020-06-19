В «Москва-Сити» продали этаж башни за миллиард

Девяностый этаж башни "Восток" высотного комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" продали за 1,1 миллиарда рублей, что является крупнейшей розничной сделкой для локации ММДЦ в 2020 году, рассказал РИА Недвижимость источник, близкий к сделке.

"Башня "Федерация" в ближайшее время полностью закроет сделку", — отметил он.

По словам собеседника агентства, лот состоит из семи апартаментов, имеет высоту потолков 5,5 метра, высоту окон в 5 метров и обзор на 360 градусов.

Покупатель объекта не разглашается, но, по словам источника агентства, в качестве целевого назначения он рассматривает сферу досуга и отдыха.

Ранее башня "Федерация" позиционировала 90-й этаж "Востока" как пространство для организации и проведения официальных и деловых встреч, имиджевых и частных мероприятий, корпоративных событий и конференций, выставок и концертов, фото— и видеосъемок и многих других event-форматов. Сейчас на официальном сайте проекта "332 над Москвой" сообщается, что он "планово завершил свое существование".

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, продажа пространства "332 над Москвой" является значимой сделкой, поскольку очень долго этот объект являлся одним из самых дорогих не только в "Москва-Сити", но и во всем городе.