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Московские ЗАГСы возобновят регистрации брака гостями 

Газета.Ru и ещё 6 51 минуту назад
У москвичей появился новый повод для радости
Фото: Газета.Ru
ЗАГСы и Дворцы бракосочетания Москвы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке с 23 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, с 26 июня будут разрешены бракосочетания на необычных площадках города.
Ракова напомнила, что пока санитарно-эпидемиологические требования сохраняются, в отделах ЗАГСов горожанам придется носить маски и перчатки.
Ранее в московских ЗАГСах и Дворцах бракосочетания регистрация брака проходила лишь в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.
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