Новый корпус детской поликлиники открылся в Марфине 

В кабинетах установили современную технику, а прием пациентов развели на два потока.

Детская городская поликлиника № 99 в Марфине приняла первых пациентов в новом корпусе. Здание, расположенное по адресу: улица Академика Комарова, дом 1г, рассчитано на 320 посещений в смену.

До открытия новой поликлиники пациенты получали медицинскую помощь и консультации в филиале, расположенном на первом этаже дома 1971 года постройки. Из-за небольшой площади там нельзя было установить новое оборудование, расширить штат специалистов и создать более комфортные условия для пациентов и врачей.

Новое пятиэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Внутри просторные светлые холлы с комфортными зонами ожидания, есть лифты для пациентов и персонала. В поликлинике разработана понятная навигация, а кабинеты врачей разместили так, чтобы минимизировать вероятность скопления людей. Так, самые популярные специалисты ведут прием на первых этажах, а административные помещения находятся на верхних. На каждом этаже предусмотрены санузлы для маломобильных граждан.

Пациентов в новом корпусе поликлиники принимают в два потока: для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделан отдельный вход через смотровые фильтр-боксы.

Площадь нового здания — более восьми тысяч квадратных метров, это примерно в шесть раз больше прежнего.

В штате поликлиники в Марфине 98 человек. Для сотрудников созданы комнаты отдыха, в кабинетах комфортная мебель, а оборудование подключили к системе ЕМИАС. Сейчас здесь ведут прием педиатры, невролог, нефролог, офтальмолог, оториноларинголог, детский хирург, уролог, детский гинеколог, детский кардиолог, подростковый врач, физиотерапевт, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, гематолог и врач ультразвуковой диагностики.

Для успешной постановки диагнозов и дальнейшего лечения было закуплено новое оборудование, в том числе рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, лор-установка, офтальмологическая аппаратура. Пациенты могут пройти электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и органов малого таза, эхокардиографию, нейросонографию (обследование головного мозга новорожденных) и ультразвуковую доплерографию (исследование кровотока сосудов головы и шеи).

Кроме того, работают кабинет забора крови, есть помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии, а также зал ЛФК с кабинетом механотерапии для комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Добраться до поликлиники можно как на общественном транспорте, так и на личном: для посетителей обустроен паркинг на 16 машино-мест.