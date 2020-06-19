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На ВДНХ завершился капитальный ремонт павильона «Семена» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
На ВДНХ завершился капремонт павильона «Семена»
Фото: РИА Новости
Рабочие завершили капитальный ремонт павильона "Семена" на ВДНХ, где позже откроется парк студии "Союзмультфильм". Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Завершен капитальный ремонт павильона "Семена" на ВДНХ, где откроется мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм". В ходе проведения работ были полностью отремонтированы фасад общей площадью 1,45 тыс. кв. м и кровля павильона, произведена замена 400 "квадратов" витражного остекления. Также специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель. Их разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом", — сказал Бирюков.
По его словам, обновленное здание оснастили современными системами водо— и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон также адаптирован для маломобильных групп граждан — установлены подъемник, лифт и пандусы. В здании размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения.
Фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой. Она представляет собой светодиодную ленту с 249 светильниками и будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном.
"В ходе капитального ремонта павильона была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать", — добавил Бирюков.
Здание павильона "Семена" на ВДНХ является объектом историко-градостроительной среды. Оно было построено в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. За годы эксплуатации трехэтажная постройка пришла в негодность: конструкции частично утратили прочность, штукатурка на стенах стала отслаиваться, износились инженерные системы. В связи с этим было принято решение провести в павильоне капитальный ремонт.
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