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Для жителей столицы подготовили программу «КультЛето» 

Префектура ЗАО и ещё 4 35 минут назад
Для жителей столицы подготовили программу «КультЛето»
Фото: mos.ru
В Москве на следующей неделе стартует общегородская программа летнего досуга «КультЛето». Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.
К программе присоединятся 77 культурных центров, подведомственных столичному департаменту культуры. Они возьмут на себя организацию кружков и секций для горожан всех возрастов. Горожане могут выбрать для себя одно или сразу несколько направлений: от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков.
В первое время занятия будут проходить в онлайн-формате. Далее, как только позволит эпидемиологическая обстановка, занятия будут перенесены на базы культурных центров.
Программа будет действовать до 31 августа. Основная часть занятий будет происходить на бесплатной основе.
Расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно уже опубликовано на сайте «Онлайн. Библиогород». Обновление будет происходить каждые две недели.
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