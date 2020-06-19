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Московские парки подготовили интерактивный квест 

RT на русском и ещё 7 43 минуты назад
Москвичей пригласили на интерактивный квест
Фото: ©mos.ru
В Москве с 20 июня по 10 июля пройдёт интерактивный квест «Я шагаю по паркам».
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, жителям столицы предстоит найти десять локаций в городских парках и на ВДНХ, а также сфотографироваться на их фоне.
В частности, организаторы предложат участникам прогуляться по Парку Горького, парку искусств «Музеон», саду имени Баумана, парку «Ходынское поле», скверу по Олонецкому проезду, детскому парку имени Прямикова, ландшафтному парку «Митино» и музею-заповеднику «Царицыно».
«Мы предлагаем всем желающим совместить приятное с полезным и совершить необычное путешествие. Прогулка по любимым паркам позволит участникам квеста открыть новые достопримечательности, узнать историю города, посетить удивительной красоты места», — отметили в пресс-службе Мосгорпарка.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.
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