Нежелание москвичей ходить по музеям объяснили тем, что с момента снятия режима ограничений прошло слишком мало времени. Такая версия приводится в материале корреспондента «Комсомольской правды» Павла Клокова.

Журналист посетил музей современного искусства «Гараж» в парке Горького, открывшийся после пандемии коронавируса, и рассказал о своих впечатлениях. По словам Клокова, билеты в музеи теперь необходимо приобретать онлайн, а посещать экспозиции — исключительно в масках. Кроме того, действуют ограничения по времени: посетителей запускают группами лишь раз в полчаса.

«Самый большой плюс музея — исправно работающий кондиционер. Я после уличной духовки оценил это больше всего. Выход на улицу организован в другом месте — видимо, для того, чтобы ограничить контакты (тех, кто уже ознакомился с экспозицией, и тех, кто только собирается)», — пишет корреспондент.

Он также отметил, что был единственным гостем экспозиции. Сотрудница музея, в свою очередь, заверила журналиста, что люди подтянутся, когда узнают, что выставки открыты.

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нецелесообразно бесконечно держать людей взаперти при достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса, и анонсировал переход столицы к следующему этапу снятия ограничений. Так, с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. Стоматологические клиники возобновили плановые приемы, вновь стали работать библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропусков, людям разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты.