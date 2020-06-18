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В Москве пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йоги 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Москве пройдет фестиваль ко дню йоги
Фото: pexels.com/Elly Fairytale
Правда, в онлайн-формате. Подробности «Вечерней Москве» рассказал посол Индии в России господин Бала Венкатеш Варма.
— Господин Варма, расскажите о фестивале.
— В этом году Международный день йоги будет праздноваться в шестой раз. Обычно в этот день для всех желающих проводятся занятия йогой, призванные распространить философию здорового образа жизни. Ведь йога — бесценный дар древних индийских традиций, ведущий к гармонии тела и духа. В его основе — системный подход к здоровью.
— В чем особенности нынешнего фестиваля?
— Обычно этот праздник отмечается в парках. Но в этом году мы проведем его в онлайн-формате. Назвали мы грядущий фестиваль «Йога в каждом доме». 21 июня любители йоги смогут присоединиться к выполнению «йогасан» (поз), «пранаям» (дыхательных упражнений) и медитации под руководством преподавателя йоги Культурного центра им. Джавахарлала Неру в Москве.
— Говорят, что наше понимание йоги не до конца соответствует ее истинному смыслу. Это так?
— Да. Йогу чаще воспринимают как вид физической нагрузки или набор сложных поз. Но она работает на многих уровнях, включая физический, умственный, социальный, экологический и духовный. Важно понимать йогу в совокупности, чтобы постичь глобальное значение здоровья и благополучия.
— Считаете ли вы своей миссией популяризацию йоги в России?
— Да, это одна из задач правительства Индии. Мы стремимся распространять учение, чтобы каждый мог извлечь из него пользу.
СПРАВКА
Учредить праздник предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2014 году на открытии 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его поддержали более 170 стран, в том числе Россия. В 2016 году йогу внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
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Новости Москвы , Нарендра Моди , Генассамблея ООН , ЮНЕСКО
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