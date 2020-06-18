В Москве пройдет фестиваль ко дню йоги

Правда, в онлайн-формате. Подробности «Вечерней Москве» рассказал посол Индии в России господин Бала Венкатеш Варма.

— Господин Варма, расскажите о фестивале.

— В этом году Международный день йоги будет праздноваться в шестой раз. Обычно в этот день для всех желающих проводятся занятия йогой, призванные распространить философию здорового образа жизни. Ведь йога — бесценный дар древних индийских традиций, ведущий к гармонии тела и духа. В его основе — системный подход к здоровью.

— В чем особенности нынешнего фестиваля?

— Обычно этот праздник отмечается в парках. Но в этом году мы проведем его в онлайн-формате. Назвали мы грядущий фестиваль «Йога в каждом доме». 21 июня любители йоги смогут присоединиться к выполнению «йогасан» (поз), «пранаям» (дыхательных упражнений) и медитации под руководством преподавателя йоги Культурного центра им. Джавахарлала Неру в Москве.

— Говорят, что наше понимание йоги не до конца соответствует ее истинному смыслу. Это так?

— Да. Йогу чаще воспринимают как вид физической нагрузки или набор сложных поз. Но она работает на многих уровнях, включая физический, умственный, социальный, экологический и духовный. Важно понимать йогу в совокупности, чтобы постичь глобальное значение здоровья и благополучия.

— Считаете ли вы своей миссией популяризацию йоги в России?

— Да, это одна из задач правительства Индии. Мы стремимся распространять учение, чтобы каждый мог извлечь из него пользу.

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