В столице повысятся цены на такси

Департамент транспорта Москвы расширил список требований к перевозкам пассажиров в столице. Отныне все водители обязаны проводить дезинфекцию транспортного средства после каждого выполненного заказа. Они должны проводить мойку авто на специальных пунктах, оборудованных постами дезинфекции.

Как новые требования отразятся на работе таксистов и стоимости поездок, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам председателя Межрегионального транспортного профсоюза Романа Круглова, распоряжение Департамента транспорта Москвы распространяется, прежде всего, на сервисы, обслуживающие бизнес-класс.

— То есть речь идет о компаниях для заказа премиальных авто с водителями. Все остальные перевозчики и до появления соответствующих требований соблюдали санитарные меры, — заметил собеседник «Вечерней Москвы».

Что касается стоимости процедуры, она, по словам Круглова, и правда влетает перевозчикам в копеечку:

— Увеличились расходы на закупку антисептических средств, масок, перчаток, которые должны быть у всех водителей. А стоимость всех этих защитных элементов на фоне пандемии, как мы все знаем, выросли в разы, — отметил он.

Основная сложность обеззараживания транспортного средства после каждого клиента, по словам Круглова, заключается в образовании очередей на станциях, где соответствующие процедуры производятся.

— Во-первых, все это не бесплатный процесс, во-вторых, проводить ее после каждого клиента абсолютно невыгодно, да и бесполезно, поскольку водитель большую часть своей смены будет больше в очередях стоять, чем клиентов обслуживать, — отметил председатель профсоюза.

Как пояснил Круглов, согласно требованиям руководителей всех столичных перевозчиков, каждый водитель такси или сервисов по доставке пассажиров с самого начала пандемии самостоятельно дезинфицировали все контактные поверхности, которые могут быть потенциально опасными для него или клиента:

— И сейчас все они продолжают и далее соблюдать все эти санитарные меры. Производится обеззараживание ручек двери, стеклоподъемник, поверхность сидений в салоне, все участки, к которым мог прикасаться пассажир.

Круглов заметил, что процесс дезинфекции после каждого вызова выбивает таксистов из графика, их смена растягивается на два или три часа, что вынуждает работодателей доплачивать им.

— А, если затраты у перевозчиков увеличиваются на закупку индивидуальных средств защиты, антисептиков с противовирусными свойствами, на глобальное обеззараживание транспортного средства, то стоимость услуг для пассажиров тоже начинает расти. И вполне ожидаемо, что цены на вызов начнут подниматься, — предупредил председатель транспортного профсоюза.

При этом собеседник «Вечерней Москвы» заметил, что несмотря на утвержденное распоряжение о дезинфицировании авто и соответствующие требований руководителей компаний-перевозчиков, исполнительность этих предписаний остается лишь на совести самого таксиста, ведь проверить приехал к вам водитель «со стериальным авто или с коронавирусной инфекцией — невозможно».