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В транспортном профсоюзе предупредили о повышении цен на такси в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 17 2 часа назад
В столице повысятся цены на такси
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Департамент транспорта Москвы расширил список требований к перевозкам пассажиров в столице. Отныне все водители обязаны проводить дезинфекцию транспортного средства после каждого выполненного заказа. Они должны проводить мойку авто на специальных пунктах, оборудованных постами дезинфекции.
Как новые требования отразятся на работе таксистов и стоимости поездок, выясняла «Вечерняя Москва».
По словам председателя Межрегионального транспортного профсоюза Романа Круглова, распоряжение Департамента транспорта Москвы распространяется, прежде всего, на сервисы, обслуживающие бизнес-класс.
— То есть речь идет о компаниях для заказа премиальных авто с водителями. Все остальные перевозчики и до появления соответствующих требований соблюдали санитарные меры, — заметил собеседник «Вечерней Москвы».
Что касается стоимости процедуры, она, по словам Круглова, и правда влетает перевозчикам в копеечку:
— Увеличились расходы на закупку антисептических средств, масок, перчаток, которые должны быть у всех водителей. А стоимость всех этих защитных элементов на фоне пандемии, как мы все знаем, выросли в разы, — отметил он.
Основная сложность обеззараживания транспортного средства после каждого клиента, по словам Круглова, заключается в образовании очередей на станциях, где соответствующие процедуры производятся.
— Во-первых, все это не бесплатный процесс, во-вторых, проводить ее после каждого клиента абсолютно невыгодно, да и бесполезно, поскольку водитель большую часть своей смены будет больше в очередях стоять, чем клиентов обслуживать, — отметил председатель профсоюза.
Как пояснил Круглов, согласно требованиям руководителей всех столичных перевозчиков, каждый водитель такси или сервисов по доставке пассажиров с самого начала пандемии самостоятельно дезинфицировали все контактные поверхности, которые могут быть потенциально опасными для него или клиента:
— И сейчас все они продолжают и далее соблюдать все эти санитарные меры. Производится обеззараживание ручек двери, стеклоподъемник, поверхность сидений в салоне, все участки, к которым мог прикасаться пассажир.
Круглов заметил, что процесс дезинфекции после каждого вызова выбивает таксистов из графика, их смена растягивается на два или три часа, что вынуждает работодателей доплачивать им.
— А, если затраты у перевозчиков увеличиваются на закупку индивидуальных средств защиты, антисептиков с противовирусными свойствами, на глобальное обеззараживание транспортного средства, то стоимость услуг для пассажиров тоже начинает расти. И вполне ожидаемо, что цены на вызов начнут подниматься, — предупредил председатель транспортного профсоюза.
При этом собеседник «Вечерней Москвы» заметил, что несмотря на утвержденное распоряжение о дезинфицировании авто и соответствующие требований руководителей компаний-перевозчиков, исполнительность этих предписаний остается лишь на совести самого таксиста, ведь проверить приехал к вам водитель «со стериальным авто или с коронавирусной инфекцией — невозможно».
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