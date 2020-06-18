Сувенирные магазины метро возобновили работу

Сувенирные магазины Московского метрополитена, ранее закрытые по причине пандемии коронавируса, вновь открыты для горожан. Также работу возобновили информационные стойки "Живое общение", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

"В период самоизоляции москвичей сувенирные магазины и информационные стойки "Живое общение" Московского метрополитена были временно закрыты. Рады сообщить, что у москвичей вновь появилась возможность приобрести сувениры с символикой метро во флагманских магазинах Московского метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также свою работу постепенно возобновляют информационные стойки "Живое общение". Первые из них уже открылись на 10 станциях метро", — говорится в сообщении.

Сейчас для пассажиров открыты стойки "Живое общение" на станциях "Арбатская", "Киевская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, станциях "Курская", "Комсомольская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, станциях "Кузнецкий мост" и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, а также на станции "Александровский сад" Филевской линии и станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии.

Среди сувениров Московского метрополитена: карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другая сувенирная продукция. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно.