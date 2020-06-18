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В КБР умер еще один пациент с коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 42, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 41 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек — женщина 1960 года рождения, жительница поселка Кенже", — говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлены 77 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4209. Выздоровели за сутки 65 человек, всего выздоровевших в регионе — 2167.
В госпиталях находятся 1298 человек, из которых 69 — в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1305 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2399 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале
стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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