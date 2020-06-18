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Главархив Москвы вновь откроется для посетителей с 22 июня 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Главархив Москвы вновь откроется для посетителей
Фото: РИА Новости
Главархив Москвы с 22 июня возобновит работу выставочных залов и читален. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.
"Также возобновится личный прием граждан. Сотрудники ведомства будут встречать посетителей в медицинских масках и перчатках, а также регулярно проводить дезинфекцию помещений", — говорится в сообщении.
В период режима повышенной готовности сотрудники архивного ведомства не прекращали принимать запросы. Так, специалисты обработали около 12 тыс. заявок горожан на выдачу архивных справок, копий документов, выписок и других материалов.
"Чаще всего москвичи обращались с просьбами предоставить документы, подтверждающие их трудовой стаж, и справки о заработной плате с предыдущих мест работы. Эти документы необходимы для начисления пенсии по возрасту. Также горожане запрашивали справки об окончании высшего или среднего специального учебного заведения", — говорится в сообщении.
Кроме того, жители столицы совершали имущественные запросы и обращались в Главархив по вопросам изучения истории города и архитектуры.
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