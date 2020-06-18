На ВДНХ расцвели пионы

Увидеть их можно у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также на клумбах у павильонов Центральной аллеи.

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На территории главной выставки страны расцвели первые пионы. Полюбоваться цветами и насладиться их ароматом можно у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кроме того, пионы высажены в миксбордерах (цветники с разными видами и сортами растений) у павильонов Центральной аллеи.

Всего на ВДНХ растет около 2,5 тысячи пионов. Это цветы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного. На территории выставки можно увидеть несколько сотен сортов травянистых и древовидных пионов. Травянистые пионы — это декоративные садовые растения с одиночными цветками, древовидные же представляют собой пышный кустарник высотой до двух метров со множеством цветков.

Так, на ВДНХ есть молочноцветковый пион, он относится к травянистому виду. Его цветок с крупными лепестками розового или жемчужного оттенка может достигать в диаметре 20 сантиметров.

«Коллекция пионов выставки была заложена еще в 1950-х годах. Она была представлена на экспонатном участке около павильона № 29 “Цветоводство и озеленение”. В 1990-е годы при реконструкции цветников пионы пересадили к фонтанам на Центральную аллею. Там они и находятся до сих пор. Кстати, тогда же, в 1990-е, собрание пионов ВДНХ пополнилось японскими сортами из Главного ботанического сада РАН. Узнать пионы этих сортов нетрудно: у цветка один или два ряда лепестков, а в центре — тычинки, которые всегда отличаются от них по цвету. Большая их часть высажена на Центральной аллее», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Пионы — одни из главных декоративных цветов центра европейской части России. Это многолетние растения. Однако период цветения у пионов небольшой — не более трех недель. Кстати, в Китае, на родине пионов, его называют «цветком 20 дней».

Помимо пионов, сейчас на ВДНХ можно увидеть белый и сиреневый лук. О растет в северном розарии и у фонтана «Каменный цветок». Кроме того, на территории выставки расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник. Также гостей уже радуют своей красотой цветущие однолетники — бегония, алиссум и агератум. Распускаются розы, лилии, флоксы, колеусы, канны.

В цветочном партере между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно увидеть экзотические деревья — финиковые пальмы. Они недавно вернулись с «зимовки» — в холодное время года растения находились в отапливаемом павильоне «Космос». Активно цветут и кустарники: рододендроны, чубушник, боярышник, калина и спирея.

Всего на территории ВДНХ в теплое время года распускается около двух миллионов цветов и кустарников. Так, весь май выставку украшали 600 тысяч тюльпанов.

Москва постепенно смягчает ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. ВДНХ, ландшафтный парк и парк «Останкино» открыты с 1 июня. Находиться на территории выставки рекомендуется в масках и перчатках. Ознакомиться подробнее с правилами посещения ВДНХ можно на официальном сайте.

С 16 июня свои двери для посетителей распахнули павильоны главной выставки страны. Пока в большинстве выставочных залов ВДНХ могут одновременно находиться от 10 до 50 человек — в зависимости от размеров помещения. «Москвариум» и исторический парк «Россия — моя история» не ставят ограничений по количеству посетителей, но будут следить за тем, чтобы гости придерживались социальной дистанции.