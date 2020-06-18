На ВДНХ расцвели пионы

Увидеть их можно у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также на клумбах у павильонов Центральной аллеи.
На территории главной выставки страны расцвели первые пионы. Полюбоваться цветами и насладиться их ароматом можно у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кроме того, пионы высажены в миксбордерах (цветники с разными видами и сортами растений) у павильонов Центральной аллеи.
Всего на ВДНХ растет около 2,5 тысячи пионов. Это цветы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного. На территории выставки можно увидеть несколько сотен сортов травянистых и древовидных пионов. Травянистые пионы — это декоративные садовые растения с одиночными цветками, древовидные же представляют собой пышный кустарник высотой до двух метров со множеством цветков.
Так, на ВДНХ есть молочноцветковый пион, он относится к травянистому виду. Его цветок с крупными лепестками розового или жемчужного оттенка может достигать в диаметре 20 сантиметров.
«Коллекция пионов выставки была заложена еще в 1950-х годах. Она была представлена на экспонатном участке около павильона № 29 “Цветоводство и озеленение”. В 1990-е годы при реконструкции цветников пионы пересадили к фонтанам на Центральную аллею. Там они и находятся до сих пор. Кстати, тогда же, в 1990-е, собрание пионов ВДНХ пополнилось японскими сортами из Главного ботанического сада РАН. Узнать пионы этих сортов нетрудно: у цветка один или два ряда лепестков, а в центре — тычинки, которые всегда отличаются от них по цвету. Большая их часть высажена на Центральной аллее», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Пионы — одни из главных декоративных цветов центра европейской части России. Это многолетние растения. Однако период цветения у пионов небольшой — не более трех недель. Кстати, в Китае, на родине пионов, его называют «цветком 20 дней».
Помимо пионов, сейчас на ВДНХ можно увидеть белый и сиреневый лук. О растет в северном розарии и у фонтана «Каменный цветок». Кроме того, на территории выставки расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник. Также гостей уже радуют своей красотой цветущие однолетники — бегония, алиссум и агератум. Распускаются розы, лилии, флоксы, колеусы, канны.
В цветочном партере между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно увидеть экзотические деревья — финиковые пальмы. Они недавно вернулись с «зимовки» — в холодное время года растения находились в отапливаемом павильоне «Космос». Активно цветут и кустарники: рододендроны, чубушник, боярышник, калина и спирея.
Всего на территории ВДНХ в теплое время года распускается около двух миллионов цветов и кустарников. Так, весь май выставку украшали 600 тысяч тюльпанов.
Москва постепенно смягчает ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. ВДНХ, ландшафтный парк и парк «Останкино» открыты с 1 июня. Находиться на территории выставки рекомендуется в масках и перчатках. Ознакомиться подробнее с правилами посещения ВДНХ можно на официальном сайте.
С 16 июня свои двери для посетителей распахнули павильоны главной выставки страны. Пока в большинстве выставочных залов ВДНХ могут одновременно находиться от 10 до 50 человек — в зависимости от размеров помещения. «Москвариум» и исторический парк «Россия — моя история» не ставят ограничений по количеству посетителей, но будут следить за тем, чтобы гости придерживались социальной дистанции.
Для того чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарных мер, посещать павильоны будет возможно исключительно во время, указанное в электронных билетах. Приобрести их можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на территории сообщат отдельно.