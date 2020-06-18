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В Москве с 18 июня стартовало тестовое электронное голосование 

ИА Regnum и ещё 10 1 час назад
В Москве стартовало тестовое электронное голосование
Фото: РИА Новости
С сегодняшнего дня, 18 июня, в Москве начали испытывать электронную систему, которая будет применяться на голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщается на портале мэра столицы.
Запущено тестовое голосование на портале 2020og.ru и будет проходить до 20:00 19 июня. Принять участие в тесте могут те москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по Конституции.
Запись на участие в электронном голосовании по правкам в основной закон страны открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой житель Москвы старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании.
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Новости Москвы , Госдума , Совет Федерации , Mos.ru
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