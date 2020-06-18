В Москве стартовало тестовое электронное голосование

С сегодняшнего дня, 18 июня, в Москве начали испытывать электронную систему, которая будет применяться на голосовании по поправкам к Конституции РФ , сообщается на портале мэра столицы.

Запущено тестовое голосование на портале 2020og.ru и будет проходить до 20:00 19 июня. Принять участие в тесте могут те москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по Конституции.

Запись на участие в электронном голосовании по правкам в основной закон страны открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой житель Москвы старше 18 лет.