Репетиция парада Победы: где ограничат движение

Автовладельцам советуют пользоваться общественным транспортом.

Фото: mos.ru. Юлия Иванко mos.ru. Юлия Иванко

В некоторых районах столицы 18 июня будет ограничено движение. Это связано с подготовкой к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Центр организации дорожного движения просит водителей с 17:30 отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться в случае необходимости общественным транспортом.

С 17:30 до 22:00 схема движения транспорта изменится на следующих участках:

— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники;

— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;

— проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улице Мневники;

— Звенигородском шоссе;

— улице Красная Пресня;

— улице Баррикадной;

— Новинском бульваре;

— улице Садовой-Кудринской;

— улице Большая Садовая;

— улице Садовой-Триумфальной;

— улице Садовой-Каретной;

— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

С 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки:

— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;

— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;

— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;

— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;

— улицу Охотный Ряд;

— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;

— Новую площадь;

— Старую площадь;

— Китайгородский проезд;

— Москворецкую набережную;

— Кремлевскую набережную;

— Гончарную набережную от Гончарного проезда;

— Котельническую набережную;

— Устьинскую набережную;

— Подгорскую набережную;

— Большой Москворецкий мост;

— Малый Москворецкий мост;

— Чугунный мост;

— улицу Болотную;

— Болотную площадь;

— Софийскую набережную;

— Раушскую набережную;

— Болотную набережную;

— Фалеевский переулок;

— улицу Балчуг;

— Лубочный переулок;

— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— 1-й Раушский переулок;

— 2-й Раушский переулок;

— улицу Солянку;

— Кадашевскую набережную.

С 22:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:

— Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверской;

— Страстной бульвар от улицы Тверской до Нарышкинского проезда;

— Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской.

Для проезда военной техники на Тверскую улицу с 22:30 ограничат движение по следующим участкам:

— Большому Каменному мосту;

— Боровицкой площади;

— улице Моховой от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки;

— улице Воздвиженке;

— улице Новый Арбат;

— Новинскому бульвару;

— улице Садовой-Кудринской;

— улице Большая Садовая;

— улице Садовой-Триумфальной;

— улице Садовой-Каретной;

— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

С 22:30 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мневники, ограничат движение по следующим участкам:

— Большому Каменному мосту;

— Боровицкой площади;

— улице Моховой от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки;

— улице Воздвиженке;

— улице Новый Арбат;

— Новинскому бульвару;

— улице Садовой-Кудринской;

— улице Большая Садовая;

— улице Садовой-Триумфальной;

— улице Садовой-Каретной;

— улице Баррикадной;

— улице Красная Пресня;

— Звенигородскому шоссе;

— улице Мневники;

— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники;

— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.

Движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонны.

Ограничения движения также будут действовать 20, 23 и 24 июня. Торжественное празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоится 24 июня. В связи с этим с 05:30 до окончания мероприятия для проезда будет введен ряд ограничений.