Репетиция парада Победы: где ограничат движение

Автовладельцам советуют пользоваться общественным транспортом.
Фото: mos.ru. Юлия Иванко mos.ru. Юлия Иванко
В некоторых районах столицы 18 июня будет ограничено движение. Это связано с подготовкой к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Центр организации дорожного движения просит водителей с 17:30 отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться в случае необходимости общественным транспортом.
С 17:30 до 22:00 схема движения транспорта изменится на следующих участках:
— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники;
— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;
— проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улице Садовой-Кудринской;
— улице Садовой-Триумфальной;
— улице Садовой-Каретной;
— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
С 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки:
— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;
— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;
— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;
— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;
— Москворецкую набережную;
— Кремлевскую набережную;
— Гончарную набережную от Гончарного проезда;
— Котельническую набережную;
— Большой Москворецкий мост;
— Малый Москворецкий мост;
— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— Кадашевскую набережную.
С 22:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:
— Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверской;
— Страстной бульвар от улицы Тверской до Нарышкинского проезда;
— Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской.
Для проезда военной техники на Тверскую улицу с 22:30 ограничат движение по следующим участкам:
— Большому Каменному мосту;
— улице Моховой от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки;
— улице Садовой-Кудринской;
— улице Садовой-Триумфальной;
— улице Садовой-Каретной;
— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
С 22:30 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мневники, ограничат движение по следующим участкам:
— Большому Каменному мосту;
— улице Моховой от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки;
— улице Садовой-Кудринской;
— улице Садовой-Триумфальной;
— улице Садовой-Каретной;
— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники;
— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.
Движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонны.
Ограничения движения также будут действовать 20, 23 и 24 июня. Торжественное празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоится 24 июня. В связи с этим с 05:30 до окончания мероприятия для проезда будет введен ряд ограничений.
Подробнее об изменениях движения в дни подготовки и проведения парада Победы можно узнать на едином транспортном портале.