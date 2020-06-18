На mos.ru появился новый онлайн-сервис, который поможет безопасно купить в столице недвижимость, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

В частности, москвичи с его помощью могут проверить подлинность документов жилищного учета. Сервис выдаст информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа.

У всех выписок есть QR-код, содержащий уникальный код документа. Отсканировав его при помощи камеры смартфона, пользователь попадает на специальную страницу mos.ru с информацией о выданном документе. Проверить документ можно и на странице нового сервиса.

Для этого нужно ввести его идентификатор в специальное поле и нажать кнопку "Проверить". Если номер выписки или единого жилищного документа введен неправильно либо документ не подлинный, система выдаст сообщение "Документ не найден".

Указанные на странице сведения представлены в обезличенном виде, но их достаточно, чтобы проверить подлинность документа.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что новый сервис будет полезен горожанам при совершении сделок с недвижимостью.

"Например, собственник квартиры запросил выписку из домовой книги онлайн на mos.ru и получил ее в электронном виде. Теперь, используя сервис, будущий покупатель квартиры сможет проверить предоставленную выписку в доверенном источнике, сравнив полученные сведения с бумажным документом. Ранее для этого приходилось идти в центр "Мои документы", чтобы получить бумажный документ с печатью", – уточнил он.