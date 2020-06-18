В МФЦ Москвы отменена предварительная запись 

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить предварительную запись на посещение МФЦ, пишет агентство новостей «Москва».

Об мэр рассказал в интервью ТК «Россия 24».

По словам Собянина, ситуация будет отслеживаться. Соблюдение социальной дистанции и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является обязательным требованием.

С 9 июня в столице сняты смогли возобновить работу парикмахерские и косметических салонов, организации и ИП, оказывающие фотоуслуги, каршеринг и пр.

С 16 июня работу начали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и выставочных залов, зоопарки, стоматологические клиники.