Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МФЦ Москвы отменена предварительная запись 

Моя Москва.онлайн и ещё 14 1 час назад
В МФЦ Москвы отменена предварительная запись
Фото: Моя Москва.онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить предварительную запись на посещение МФЦ, пишет агентство новостей «Москва».
Об мэр рассказал в интервью ТК «Россия 24».
По словам Собянина, ситуация будет отслеживаться. Соблюдение социальной дистанции и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является обязательным требованием.
С 9 июня в столице сняты смогли возобновить работу парикмахерские и косметических салонов, организации и ИП, оказывающие фотоуслуги, каршеринг и пр.
С 16 июня работу начали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и выставочных залов, зоопарки, стоматологические клиники.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Моя Москва.онлайн: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы Синоптики рассказали о погоде в Москве в день проведения Парада Победы Москва перешла к следующему этапу снятия ограничений Москва перешла к следующему этапу снятия ограничений В Москве началось тестирование системы электронного голосования В Москве началось тестирование системы электронного голосования
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым
Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение