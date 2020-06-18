Загруженность дорог оценивается в четыре балла

Так, на МКАД отмечены затруднения в районах Северное и Южное Тушино, Строгино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Капотня, Выхино-Жулебино, Гольяново, Лосиноостровский. В пределах МКАД наблюдаются сложности в движении на Ленинградском и Хорошевском шоссе, ул. Свободы, Ярцевская, Минская, Можайском шоссе, Ломоносовском, Ленинском, Севастопольском, Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», ул. Большая Черкизовская, на Щелковском, Ярославском и Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая.