Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Загруженность дорог в столице оценивается в четыре балла

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
Комментарии1
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».
Загруженность дорог оценивается в четыре балла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, на МКАД отмечены затруднения в районах Северное и Южное Тушино, Строгино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Капотня, Выхино-Жулебино, Гольяново, Лосиноостровский. В пределах МКАД наблюдаются сложности в движении на Ленинградском и Хорошевском шоссе, ул. Свободы, Ярцевская, Минская, Можайском шоссе, Ломоносовском, Ленинском, Севастопольском, Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», ул. Большая Черкизовская, на Щелковском, Ярославском и Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая.
На ТТК есть осложнения в районах Беговой, Дорогомилово, на Садовом кольце - Тверской, Арбат, Якиманка, Замоскворечье, Таганский.
В центре города есть затруднения на Космодаминской, Котельнической, Кремлевской набережных, ул. Балчуг, Серафимовича, Пречистенка, Моховая, Тверская, в районе Боровицкой и Лубянской площадей.
По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит пять баллов.
Комментарии1
Новости Москвы
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress