Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.org.
Китайские и американские специалисты изучили данные по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции. В результате выяснилось, что антитела имели только четыре процента из 23 тысяч человек, хотя доля переболевших составляла примерно 25 процентов.
"У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время", — отмечается в статье.
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Комментарии
Новости Москвы , Биологическое оружие , Массовые беспорядки , Коронавирус , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Видео
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео
03:21
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение