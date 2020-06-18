«Оранжевый» уровень опасности объявлен под Москвой

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области по причине сильного дождя и града, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России

— Период предупреждения — до 22.00 18 июня, местами пройдет град. Сильный ливень, местами очень сильный дождь, — отметили специалисты.

Уточняется, что до 22.00 пятницы, 19 июня, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности по причине высокой температуры воздуха и грозы.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Москве выпало 37 миллиметров осадков, что является суточным рекордом для текущего дня.