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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
«Оранжевый» уровень опасности объявлен под Москвой
Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Леонид Щеглов
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области по причине сильного дождя и града, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
— Период предупреждения — до 22.00 18 июня, местами пройдет град. Сильный ливень, местами очень сильный дождь, — отметили специалисты.
Уточняется, что до 22.00 пятницы, 19 июня, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности по причине высокой температуры воздуха и грозы.
Ранее сообщалось, что 18 июня в Москве выпало 37 миллиметров осадков, что является суточным рекордом для текущего дня.
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Новости Москвы , Погода , Новости регионов , Оранжевый уровень , Московская область
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